Avusturya’da İran nükleer anlaşması görüşmeleri 5 ay aranın ardından yeniden başladı
Avusturya’nın başkenti Viyana’da İran nükleer anlaşması görüşmeleri, yaklaşık 5 aylık bir aranın ardından taraf ülkelerin diplomatlarının katılımıyla yeniden yapılıyor.
Viyana/Tahran
"Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)" olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanması ve Mayıs 2018’de tek taraflı olarak anlaşmadan ayrılan ABD’nin dönüşünün görüşüleceği toplantıya Almanya, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve İran’dan üst düzey yetkililer katıldı.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora, toplantı öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KOEP’i tekrar rayına oturtabilmek için müzakerelerin 7. turu için Viyana’ya döndük." ifadesini kullandı.
Mora, çalışmaların sürdüğünü aktararak, dün İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri Keni, Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Wang Qun ve Rusya’nın BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikhail Ulyanov ile bir araya geldiğini, toplantının sonrasında da Avrupalı ve ABD’li temsilcilerle görüşeceğini kaydetti.
Bu arada AB Dış İlişkiler Servisi Viyana Delegasyonundan yapılan açıklamada, Mora'nın toplantı sonrasında basın açıklaması yapacağı bildirildi.
İran nükleer anlaşmasının yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlamak ve ABD’nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı "Viyana müzakereleri" olarak bilinen görüşmelerin 6’ncı turu 20 Haziran’da yapılmıştı.
İran’da iktidarın değişmesi nedeniyle görüşmelere ara verilmişti.
Abdullahiyan: Nükleer anlaşma dışındaki talepleri kabul etmeyeceğiz
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise ülkenin resmi yayın organı İran Gazetesi'nde müzakerelerle ilgili kaleme aldığı makalede Batıyı nükleer anlaşmada verdiği "hiçbir sözü tutmamakla" suçladı.
Abdullahiyan, "İran, iyi niyetini göstermek ve yaptırımların kalkmasını sağlamak için bir kere daha müzakerelerde bulunuyor. Amaç netice verici müzakereler ve 4+1 ülkeleri ile iyi bir anlaşmaya varmaktır. İran 'iyi bir anlaşmaya' ulaşmak için gerekli iradeye sahiptir. İran nükleer anlaşma dışındaki talepleri kabul etmeyecektir ve bu konularda müzakere yapmayacaktır." görüşlerini paylaştı.
ABD'nin nükleer anlaşmaya dönebilmesi için İran'ın menfaatine olacak şekilde yaptırımları tamamen kaldırması, güvence vermesi ve adımların doğrulanabilir olması gerektiğine dikkati çeken Abdullahiyan, bu sağlandığı takdirde İran'ın da taahhütlerine uyacağını aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.