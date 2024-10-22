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Avrupa Toplantılar ve Etkinlikler Konferansı 2025, İstanbul'da gerçekleştirilecek

Avrupa Toplantılar ve Etkinlikler Konferansı (EMEC) 2025, 10 yıllık aranın ardından 22-25 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenecek.

Serap Doğan  | 22.10.2024 - Güncelleme : 22.10.2024
Avrupa Toplantılar ve Etkinlikler Konferansı 2025, İstanbul'da gerçekleştirilecek

İstanbul

Toplantılar, Teşvik Seyahatleri, Konferanslar ve Sergiler Derneğinden yapılan açıklamaya göre (MICE), Meeting Professionals International (MPI) tarafından düzenlenen Avrupa Toplantılar ve Etkinlikler Konferansı (EMEC) 2025, İstanbul'da 22-25 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak.

En son 2014 yılında İstanbul'da düzenlenen konferans, 10 yıllık aranın ardından sektör profesyonellerini bir araya getirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MPI Başkanı ve Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Paul Van Deventer, İstanbul'a dönüşün önemli olduğunu vurguladı.

EMEC'in uzun zamandır küresel etkinlik camiası için bir mihenk taşı olduğuna ve yenilik, öğrenme ile bağlantılar yoluyla profesyonel gelişimi teşvik ettiğine değinen Deventer, şunları kaydetti:

"10 yılı aşkın bir sürenin ardından İstanbul’a geri dönmek, sadece şehrin kalıcı cazibesinin bir kanıtı değil, aynı zamanda bu ikonik destinasyonu çevreleyen heyecan ve popülerliğin de açık bir göstergesidir. İstanbul, uluslararası izleyicilerimizde yankı uyandıran gelenek ve modernliğin eşsiz bir karışımını sunuyor ve EMEC'i bu canlı şehre geri getirmekten heyecan duyuyoruz."

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdürü İsmail Bütün ise EMEC'in küresel MICE camiası üzerinde yaratacağı etkiye işaret etti.

İstanbul'un büyük ölçekli uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapma konusunda kanıtlanmış bir geçmişi olduğunu belirten Bütün, "EMEC 2025'e ev sahipliği yapmak Türkiye’nin küresel MICE sahnesindeki konumunu sergilemesi için muazzam bir fırsattır. EMEC'in geri dönüşü, toplantı ve etkinlik profesyonelleri için önde gelen bir destinasyon olarak büyüme ve gelişme konusundaki kararlılığımızı vurguluyor." yorumunu yaptı.

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Avrupa Toplantılar ve Etkinlikler Konferansı 2025, İstanbul'da gerçekleştirilecek

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