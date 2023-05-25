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Atatürk'ün Samsun'un Havza ilçesine gelişinin 104. yıl dönümü kutlandı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'un Havza ilçesine gelişinin 104. yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Özgür Uyaroğlu  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
Atatürk'ün Samsun'un Havza ilçesine gelişinin 104. yıl dönümü kutlandı Fotoğraf: Özgür Uyaroğlu/AA

Samsun

Mehmetçik Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na, Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Vedat Boyraz tarafından çelenk sunuldu.

İlçe stadında devam eden programda konuşan Nayman, Havza'nın Milli Mücadele'de önemli rol oynadığını söyledi.

Kendi deyimiyle Milli Mücadele yıllarının "en elemli ve yeisli günlerinde" Havza'ya gelen Atatürk'ün, burada Kurtuluş Savaşı'nı ateşleyen ilk girişimleri başlattığını belirten Nayman, şöyle konuştu:

"Mustafa Kemal 1881'de Selanik'te, Atatürk ise 1919'da Havza'da doğmuştur. Zira Mustafa Kemal'i Milli Mücadele'nin lideri konumuna getiren olaylar silsilesinin ilkleri Havza'da gerçekleşmiştir. Havza Genelgesi, 28 Mayıs'ta Havza'dan yurda yayımlanmıştır. Atatürk'ün teşvikleriyle işgallere karşı ilk örgütlü sivil yapılar Havza'da kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk cumhurbaşkanlığı forslu bayrağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Havzalılara hediye edilmiştir."

Özdemir ise Samsun'da yakılan özgürlük ateşinin Havza'da ilk kıvılcımının atıldığını, Erzurum, Amasya, Sivas ve karış karış tüm Anadolu'da tutuştuğu anlatarak, "Bugün, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesinde, esareti tarihin hiçbir döneminde kabul etmeyen karakteriyle Türk milletinin Havza'da ateşle imtihan günüdür. Şu anda toprak diyerek bastığımız aziz vatanda sayısız evladımız şehit olmuştur. Bu topraklarda yazılan kahramanlık destanını unutmayacağız, unutturmayacağız ve gelecek nesillerimize taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmalar ve okunan şiirin ardından, 120 lise öğrencisi ile Havzalı muharip gazilerin görev aldığı, Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve ilçeye gelişini anlatan gösterinin sahnelenmesiyle program sona erdi.


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