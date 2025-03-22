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Atatürk'ün "Geldikleri gibi giderler" sözünü söylediği istimbot Çanakkale Deniz Müzesi'nde sergileniyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Geldikleri gibi giderler" sözünü söylediği Kartal İstimbotu'nun, rekreasyon çalışmalarının ardından Çanakkale Deniz Müzesi'nde sergilenmeye başlandığını bildirdi.

Utku Şimşek  | 22.03.2025 - Güncelleme : 22.03.2025
Atatürk'ün "Geldikleri gibi giderler" sözünü söylediği istimbot Çanakkale Deniz Müzesi'nde sergileniyor

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 13 Kasım 1918 tarihinde işgal günlerinde Haydarpaşa'dan Galata'ya intikalde kullandığı ve düşman donanmasına bakarak 'Geldikleri gibi giderler' sözünü söylediği 'Kartal İstimbotu Rekreasyon Alanı' çalışmaları tamamlanarak Çanakkale Deniz Müzesi'nde sergilenmeye başlandı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Kartal İstimbotu'nun da bulunduğu rekreasyon alanına ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

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