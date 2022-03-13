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Atatürk Köprüsü'nün bağlantı noktasında yeniden açılma meydana geldi

Atatürk Köprüsü'ndeki trafik akışı, bağlantı noktasında meydana gelen 17 santimetrelik açılma nedeniyle, Fatih yönündeki iki şerit kapatılarak kontrollü sağlanıyor.

İbrahim Halil Aktürk, Çiğdem Münibe Alyanak   | 13.03.2022
Atatürk Köprüsü'nün bağlantı noktasında yeniden açılma meydana geldi

İstanbul

Önceki gün ve dün bağlantı noktasındaki açılma nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açılan Atatürk Köprüsü'ndeki (Unkapanı) bağlantı noktasında yeniden sorun oluştu.

Ekiplerce, köprüde yapılan incelemede bağlantı noktasında 17 santimetrelik açılma tespit edildi. Bunun üzerine Beyoğlu-Fatih istikametindeki 2 şerit kapatılarak, trafik tek şeritten kontrollü sağlanmaya başladı. 

Köprünün Fatih-Beyoğlu istikametindeki 3 şeridinde ise trafik akışı normal devam ediyor.

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