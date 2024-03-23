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Atakule'nin ışıkları iklim değişikliğine dikkati çekmek için 1 saatliğine kapatıldı

Başkentin simge yapılarından Atakule'nin ışıkları, iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla 1 saatliğine söndürüldü.

Yusuf Soykan Bal  | 23.03.2024 - Güncelleme : 23.03.2024
Atakule'nin ışıkları iklim değişikliğine dikkati çekmek için 1 saatliğine kapatıldı Fotoğraf: Ömer Taha Çetin/AA

Ankara

Doğal Hayatı Koruma Vakfının (WWF) küresel iklim değişikliği başta olmak üzere çevre sorunlarına dikkati çekmek amacıyla düzenlediği "Dünya Saati" kampanyasına, Çankaya ilçesindeki Atakule de destek verdi.

Bu kapsamda kentin simge yapılarından Atakule'nin ışıkları saat 20.30-21.30 saatlerinde kapatıldı ve kuleye "Dünya Saati" ile "Let's Save The Earth" mesajları yansıtıldı.

Dünyanın en büyük çevre kampanyaları arasında yer alan Dünya Saati hareketi bu yıl, artan doğa kayıpları ve derinleşen iklim krizine dikkati çekmeyi amaçlıyor.

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