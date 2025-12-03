Dolar
Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapacak

Özcan Yıldırım  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapacak

Ankara
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapacak.

