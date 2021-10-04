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Artvin'in Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Artvin'in Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde sağanak nedeniyle bazı köy ve mahalle yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yusuf Okur   | 04.10.2021
Artvin'in Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Artvin

Hopa'da dün gece başlayan yağış, sabah saatlerine kadar etkili oldu.

Yağışın ardından farklı noktalarda meydana gelen heyelan ve dere taşkınları nedeniyle Hopa İlçesinde Cumhuriyet, Orta Hopa, Sugören, Yukarı Kuledibi Mahallesi ve Merkez Kuledibi mahallelerinde yollar kapandı.

Yağmurun dinmesiyle Hopa Belediyesi ekiplerince başlatılan çalışmalarla yollar temizlenerek ulaşıma açıldı.

Kemalpaşa ilçesinde de heyelanlar nedeniyle Karaosmaniye, Gümüşdere ve Dereiçi köylerinin yolları kapandı.

Yağmurun etkisini yitirmesi sonrası İl Özel İdare ekipleri yolları temizleyerek ulaşıma açtı.

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