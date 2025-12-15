Dolar
Gündem

Artvin'de hatalı sollama anı sosyal medyada paylaşılan sürücüye ceza kesildi

Artvin'in Borçka ilçesinde, hatalı sollama yaptığı an sosyal medyada paylaşılan tır sürücüsüne idari para cezası kesildi.

Yusuf Okur  | 15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
Artvin'de hatalı sollama anı sosyal medyada paylaşılan sürücüye ceza kesildi

Artvin

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Artvin-Borçka karayolunda seyir halindeyken trafiği tehlikeye düşürecek şekilde hatalı sollamalar yapan tırın, bir araç kamerasına yansıyan görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, araç plakası ve sürücüyü tespit etti.

Sürücüye, "Aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek", "Görüş yetersizliği olan dönemeçlerde sürücünün önündeki aracı geçmesi" ve "Dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde niyetini dönüş işaret ışıkları veya kol işareti ile açıkça ve yeterli şekilde belirtmemek" suçlarından 6 bin 501 lira ceza uygulandı.

Öte yandan, araç kamerasına yansıyan görüntülerde seyir halindeki tırın aynı yöndeki 4 aracı sollayarak ilerlemesi yer aldı.


Artvin'de hatalı sollama anı sosyal medyada paylaşılan sürücüye ceza kesildi

