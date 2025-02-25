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Artos Dağı'nda çığ düşmesi cep telefonuyla görüntülendi

Van'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'nda çığ düşme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Orhan Sağlam  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
Artos Dağı'nda çığ düşmesi cep telefonuyla görüntülendi

Van

3 bin 550 metre yüksekliğindeki Artos Dağı yamacından kar kütlesinin kayması sonucu çığ meydana geldi.

Çığ sonucu kar yığınları, ilçe merkezinin yakınlarına kadar ulaştı.

İlçe merkezinden görülen çığın düşme anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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