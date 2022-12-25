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Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu.
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Arnavutköy'de İSKİ çalışması nedeniyle 12 saat su kesintisi uygulanacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Arnavutköy'de 12 saat süreyle su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Mehmet Yusuf Melikoğlu   | 25.12.2022
Arnavutköy'de İSKİ çalışması nedeniyle 12 saat su kesintisi uygulanacak

İstanbul

İSKİ'den yapılan açıklamada, Taşoluk İçmesuyu Arıtma Tesisleri'nde mevcut trafo merkezinde aktarma işlemi yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, bu nedenle 26 Aralık Pazartesi günü 22.00 ile 27 Aralık Salı günü 10.00 saatleri arasında bu bölgeye su verilemeyeceği bildirildi.

Su alamayacak mahalleleri öğrenmek isteyenlerin "www.iski.gov.tr" sitesinden detaylı bilgiyi alabilecekleri belirtildi.

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