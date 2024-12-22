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Ardahan'da tipinin etkisini kaybettiği kara yollarında karla mücadele çalışmaları başlatıldı

Ardahan-Şavşat ve Türkgözü-Posof-Damal kara yollarında etkisini kaybeden tipinin ardından karla mücadele çalışmaları yapılıyor.

Günay Nuh  | 22.12.2024 - Güncelleme : 22.12.2024
Ardahan'da tipinin etkisini kaybettiği kara yollarında karla mücadele çalışmaları başlatıldı

Ardahan

Kent genelinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda yer yer aksamalara neden oluyor.

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkilerinde Karayolları 183. Şube Şefliğine bağlı ekiplerce karla mücadele çalışmasına başlandı.

Çalışmalarını Sahara Geçidi ile Ilgar Dağı mevkisinde yoğunlaştıran 7 araçlık ekip, yollarda genişletme çalışması yaptı.

Ekipler, çalışmanın yapıldığı noktalarda yoğun buzlanma olduğunu belirterek, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

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