Yaşam

Karla kaplı Süphan Dağı ve Aygır Gölü'nün çevresi dronla görüntülendi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kar yağışının ardından beyaza bürünen Süphan Dağı ve Aygır Gölü'nün çevresi dronla görüntülendi.

Harun Nacar  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
Karla kaplı Süphan Dağı ve Aygır Gölü'nün çevresi dronla görüntülendi Fotoğraf: Harun Nacar/AA

Bitlis

Kentte etkili olan kar nedeniyle 1945 metre yükseklikteki Aygır Gölü'nün çevresi ile 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı karla kaplandı.

Beyaza bürünen gölün çevresi ve Süphan Dağı, güzel görüntüler oluşturdu.

İhtişamıyla dikkati çeken Süphan Dağı eteklerideki göl, dronla görüntülendi.

