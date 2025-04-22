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Ardahan-Ardanuç kara yolu kenarlarına kaya parçaları düştü

Kar örtüsünün bulunduğu Ardahan-Ardanuç kara yolu kenarına kaya parçaları düştü.

Günay Nuh  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
Ardahan-Ardanuç kara yolu kenarlarına kaya parçaları düştü Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Ardahan'ı, Karadeniz'e bağlayan kara yolunun Bülbülan Yaylası ile Bağdeşen köyü mevkisinde halen kar örtüsü bulunuyor.

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Havaların ısınması ve toprağın yumuşamasıyla yol kenarına kaya parçaları yuvarlandı.

Yolun bazı noktalarına da kar düştüğü gözlendi.

Şimdilik ulaşımda sorun yaşanmayan bölgede ekiplerin çalışma yürüteceği öğrenildi.

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