Ardahan-Ardanuç kara yolu kenarlarına kaya parçaları düştü
Kar örtüsünün bulunduğu Ardahan-Ardanuç kara yolu kenarına kaya parçaları düştü.
Ardahan
Ardahan'ı, Karadeniz'e bağlayan kara yolunun Bülbülan Yaylası ile Bağdeşen köyü mevkisinde halen kar örtüsü bulunuyor.
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Havaların ısınması ve toprağın yumuşamasıyla yol kenarına kaya parçaları yuvarlandı.
Yolun bazı noktalarına da kar düştüğü gözlendi.
Şimdilik ulaşımda sorun yaşanmayan bölgede ekiplerin çalışma yürüteceği öğrenildi.
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