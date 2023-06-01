Dolar
20.81
Euro
22.34
Altın
1,977.03
ETH/USDT
1,856.80
BTC/USDT
26,880.00
BIST 100
4,953.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 3 milyon 405 bini aştı

Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı 3 milyon 405 bin 458 kişiye ulaştı.

Ayşe Yıldız  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 3 milyon 405 bini aştı

Antalya

Valilikten yapılan açıklamaya göre, turizm sezonuna hızlı başlayan, denizi, kumu, güneşi, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleriyle dikkati çeken kentte, farklı ülkelerden gelen turistler, tatilin keyfini çıkarıyor.

Geçen sene 1 Ocak-31 Mayıs'ta hava yoluyla 2 milyon 422 bin 349 misafirin ziyaret ettiği kente, bu yılın aynı döneminde 3 milyon 405 bin 458 turist geldi.

Turizmde rekor yılı olan 2019'un aynı döneminde 3 milyon 309 bin 285, 2020'de 512 bin 171, 2021'de ise 747 bin 894 turistin geldiği Antalya'da, sezon hareketli şekilde devam ediyor.

Kente en fazla turist gönderen ülkeler 827 bin 618 ile Almanya, 783 bin 737 ile Rusya, 352 bin 184 ile İngiltere oldu.

Beş aylık dönemde hava yoluyla kente çok turist gönderen diğer ülkeler ise Polonya, Hollanda, Litvanya, Kazakistan, İsrail, Belçika ve Ukrayna şeklinde sıralandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 3 milyon 405 bini aştı
TCG Nusret Müze Gemisi'ne vatandaşlardan yoğun ilgi
Nüfus müdürlükleri LGS'ye girecek öğrenciler için açık tutulacak
Arnavutköy'de mavi akan dereden çevreye yayılan koku mahalleliyi tedirgin etti
Yurdun batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Benzer haberler

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 3 milyon 405 bini aştı

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 3 milyon 405 bini aştı

TCG Nusret N-16 Müze Gemisi Samsun'da ziyarete açıldı

Antalya'da Kızılağaç Turizm Merkezi'nde 12 tesise Mavi Bayrak asıldı

Yuvadaki kucaklaşmadan etkilenip küçük Ceyda'nın koruyucu ailesi oldular

Yuvadaki kucaklaşmadan etkilenip küçük Ceyda'nın koruyucu ailesi oldular
TCG Anadolu, İstanbul ve İzmir'deki limanlarda 400 bin vatandaşla buluştu

TCG Anadolu, İstanbul ve İzmir'deki limanlarda 400 bin vatandaşla buluştu
Filenin Sultanları, Güney Kore'yi 3-0 mağlup etti

Filenin Sultanları, Güney Kore'yi 3-0 mağlup etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet