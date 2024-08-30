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Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ayşe Yıldız, Ertuğrul Gün  | 30.08.2024 - Güncelleme : 30.08.2024
Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya

Yurtpınar Mahallesi'nde evlerin ve seraların yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, uçak, helikopter, arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangında, dağlık ve ulaşımı zor olan bir bölgede çiftçilik yapan Ayhan Özenç'in evi ve traktörü kullanılamaz hale geldi, bazı seralar zarar gördü. Yangından, bazı küçükbaş hayvanların da etkilendiği bildirildi.

Öte yandan, Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, söndürme çalışmalarına 5 araç ve 15 personelle destek verildi.

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