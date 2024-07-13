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Antalya'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Fatih Hepokur, Sezen Gürbüz  | 13.07.2024 - Güncelleme : 13.07.2024
Antalya'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya

Antalya-Korkuteli yolu Tahtalıbeli mevkisinde İsa Çoban yönetimindeki 45 L 0433 plakalı kargo yüklü kamyon, aynı yönde giden Mehmet G'nin kullandığı 07 MBL 32 plakalı otomobil ve Erkan K. idaresindeki 34 BJ 578 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kamyon sürücüsü İsa Çoban'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Çoban'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet G. (61) ise Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan kaza anı karşı yönden gelen başka bir aracın araç kamerasına yansıdı. Görüntüde, kamyonun otomobile ve tıra çarptığı anlar görülüyor.

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