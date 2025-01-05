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Ankara'daki trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Soner Aksakal  | 05.01.2025 - Güncelleme : 05.01.2025
Ankara'daki trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ankara

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Gölbaşı Hacılar mevkisinde M.A.Ö. yönetimindeki 33 AJR 833 plakalı tır, 07 S 0747 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan M.U. olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile iki çocuk yaralandı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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