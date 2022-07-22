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Ankara'da yol verme tartışmasında bir kişi silahla öldürüldü

Ankara'nın Bala ilçesinde, yol verme nedeniyle çıkan tartışma sonucunda bir kişiyi silahla öldüren zanlı gözaltına alındı.

Fırat Taşdemir   | 22.07.2022
Ankara'da yol verme tartışmasında bir kişi silahla öldürüldü

Ankara

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bala'da İ.K.K. ve A.Y. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Daha sonra şüpheli İ.K.K, evine girmeye çalışan A.Y'yi tabanca ile vurarak ağır yaraladı.

A.Y, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerinden firar eden zanlı İ.K.K ise ekiplerin detaylı araştırma ve incelemeleri sonucunda Etimesgut ilçesinde yakalandı.


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