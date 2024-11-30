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Ankara'da terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalarda 23 şüpheli tutuklandı

Ankara'da terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Utku Şimşek  | 30.11.2024 - Güncelleme : 30.11.2024
Ankara'da terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalarda 23 şüpheli tutuklandı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik iki soruşturma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında 35 FETÖ/PDY şüphelisinden 33'ü yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan 14'ü tutuklandı, 19'u adli kontrol altına alındı ve 2 şüpheli hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Diğer soruşturmada da 15 PKK/KCK şüphelisinden 14'ü yakalandı. Şüphelilerden 9'u tutuklandı, 5'i adli kontrol altına alındı, bir zanlı hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Kasım Salı günü FETÖ/PDY soruşturmasında 35, PKK/KCK soruşturmasında da 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

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