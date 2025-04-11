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Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaşadıklarını anlattı

Ankara'nın Çubuk Belediyesi sınırlarında sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaşadıklarını paylaştı.

Hüseyin Yiğiner  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaşadıklarını anlattı Fotoğraf: Hüseyin Yiğiner/AA

Ankara

İlçeye bağlı Aşağı Çavundur Mahallesi'nden Tahtayazı Mahallesi'ne giden yol üzerinde dün sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki Nurullah Efe Gürbüz, gazetecilere, markete giderken köpekleri besleyen bir kadın gördüklerini söyledi.

Arkadaşı Semih Örücü (11) ile bir anda köpeklerin saldırısına uğradıklarını aktaran Gürbüz, "Bacaklarımızı ısırdılar. Çok korktuk. Biz köpeklerin toplatılmasını istiyoruz. Burada çok köpek var." dedi.

Köpekler tarafından ısırılan Örücü'nün annesi Semra Örücü de mahallelerindeki sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istedi.

Her sabah çocuklarını okula götürdüğünü anlatan Örücü, "Elimizde sopayla köpekleri korkutmaya çalışıyoruz. Köpeklerin alınmasını, toplanmasını istiyoruz. Burada kimse köpekleri beslemesin." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Derya Çiçek ise sahipsiz hayvanların saldırısı sonucu iki çocuğun yaralanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

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