Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaşadıklarını anlattı
Ankara'nın Çubuk Belediyesi sınırlarında sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaşadıklarını paylaştı.
Ankara
İlçeye bağlı Aşağı Çavundur Mahallesi'nden Tahtayazı Mahallesi'ne giden yol üzerinde dün sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki Nurullah Efe Gürbüz, gazetecilere, markete giderken köpekleri besleyen bir kadın gördüklerini söyledi.
Arkadaşı Semih Örücü (11) ile bir anda köpeklerin saldırısına uğradıklarını aktaran Gürbüz, "Bacaklarımızı ısırdılar. Çok korktuk. Biz köpeklerin toplatılmasını istiyoruz. Burada çok köpek var." dedi.
Köpekler tarafından ısırılan Örücü'nün annesi Semra Örücü de mahallelerindeki sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istedi.
Her sabah çocuklarını okula götürdüğünü anlatan Örücü, "Elimizde sopayla köpekleri korkutmaya çalışıyoruz. Köpeklerin alınmasını, toplanmasını istiyoruz. Burada kimse köpekleri beslemesin." diye konuştu.
Mahalle sakinlerinden Derya Çiçek ise sahipsiz hayvanların saldırısı sonucu iki çocuğun yaralanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.