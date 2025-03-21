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Ankara'da 5 gün süreyle toplantı, gösteri ve basın açıklamaları yasaklandı

Ankara Valiliği, 5 gün süreyle toplantı, gösteri ve basın açıklamalarının yasaklandığını bildirdi.

Abdullah Sarica  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
Ankara'da 5 gün süreyle toplantı, gösteri ve basın açıklamaları yasaklandı

Ankara

Valilikten yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde yapılan işlemleri protesto amacıyla bazı sosyal medya ve benzeri platformlar üzerinden yapılan provokatif paylaşımlardan ve edinilen diğer bilgilerden, halkı proveke etmek suretiyle kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşleri, akabinde şiddet eylemleri yapılacağının istihbar olduğu" belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu kapsamda ilimiz genelinde, huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla önleyici kolluk tedbirleri kapsamında konusu suç teşkil eden eylemlerin önlenmesi ile genel asayişin tesis edilmesi amacıyla (önceden izin verilenler hariç) kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu'nun (A) ve (C) fıkraları gereğince 21 Mart 2025 Cuma günü saat 14.00'den, 25 Mart Salı günü saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır."

Belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli ve idari işlemlerin yapılacağı kaydedildi.

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