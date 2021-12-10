Dolar
13.89
Euro
15.72
Altın
1,781.96
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,035.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konuşuyor
logo
Gündem

Ankara Valiliği, sınavlar nedeniyle bazı ilçe nüfus müdürlüklerinin hafta sonu açık tutulacağını duyurdu

Ankara Valiliği, yarın ve pazar günü yapılacak sınavlara katılacaklardan kimlik kartını kaybeden veya yenisini çıkarmak isteyenlere geçici kimlik belgesi verilebilmesi amacıyla bazı ilçe nüfus müdürlüklerinin hafta sonu açık tutulacağını bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 10.12.2021
Ankara Valiliği, sınavlar nedeniyle bazı ilçe nüfus müdürlüklerinin hafta sonu açık tutulacağını duyurdu

Ankara

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"11 Aralık 2021 Cumartesi günü yapılacak Elektronik Yabancı Dil Sınavına (e-YDS 2021/14 İngilizce) ve 12 Aralık 2021 Pazar günü yapılacak İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına (2021-İSG/2) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. kimlik kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere, yanında 'Sınava Giriş Belgesi' ile bir fotoğraf getirmeleri kaydıyla yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak 'geçici kimlik belgesi' verilmesi için Pursaklar İlçe Nüfus Müdürlüğü 11 Aralık 2021 Cumartesi günü 11.00-13.00 saatlerinde, Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü 12 Aralık 2021 Pazar günü 07.00-10.00 saatlerinde açık tutulacaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD’de Kovid-19 vaka sayıları bir ayda yüzde 62 yükseldi
İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı nisandan beri ilk kez 20 binin üzerine çıktı
Türkiye'de 18 bin 561 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 795 bine yaklaştı
DSÖ: Avrupa çok şiddetli, çok zor bir salgının ortasında

Benzer haberler

Ankara Valiliği, sınavlar nedeniyle bazı ilçe nüfus müdürlüklerinin hafta sonu açık tutulacağını duyurdu

Ankara Valiliği, sınavlar nedeniyle bazı ilçe nüfus müdürlüklerinin hafta sonu açık tutulacağını duyurdu

Açıköğretim öğrencileri sınav sonuçlarına 7 Aralık'a kadar itiraz edebilir

Dışişleri Bakanlığı sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 25 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

Açıköğretim Sistemi 2020-2021 güz dönemi sınavları hafta sonu yapılacak

Açıköğretim Sistemi 2020-2021 güz dönemi sınavları hafta sonu yapılacak