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Ankara-Sivas YHT seferlerinin ücretsiz yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Ankara ile Sivas hattında hizmete başlayan hızlı tren hattının mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz hizmet vermesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erhan Cihan Ünal  | 24.06.2023 - Güncelleme : 24.06.2023
Ankara-Sivas YHT seferlerinin ücretsiz yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter hesabından, "Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattı'mız mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz. Milletimize hayırlı olsun." paylaşımında bulunmuştu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 27 Nisan-31 Mayıs döneminde gerçekleştirilen ücretsiz Ankara-Sivas-Ankara YHT seferleri hükme bağlanmış oldu.

Söz konusu hattaki tren seferleri 26 Nisan'da başlamıştı.

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