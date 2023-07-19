Dolar
26.88
Euro
30.09
Altın
1,973.12
ETH/USDT
1,899.00
BTC/USDT
29,830.00
BIST 100
6,524.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda sefer sayısı artırılıyor

TCDD Taşımacılık AŞ, 11 Ağustos'tan itibaren Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda cuma, cumartesi ve pazar günleri ek sefer yapılmaya başlanacağını açıkladı.

Hülya Ömür Uylaş  | 19.07.2023 - Güncelleme : 19.07.2023
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda sefer sayısı artırılıyor

Ankara

TCDD Taşımacılık AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ankara-Sivas Hızlı Treni'nin ilave seferlerle daha fazla yolcuyu misafir edeceği belirtildi. Yolcu yoğunluğu ve taleplerinin karşılanması için hatta 11 Ağustos'tan itibaren cuma, cumartesi ve pazar günleri karşılıklı 8 sefer (4+4) yapılmaya başlanacağı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni sefere konulan tren Ankara'dan 11.10'da, Sivas'tan 14.50'de hareket edecek. Günlük ortalama 3 binden fazla yolcunun seyahat ettiği Ankara-Sivas hattında işletilen hızlı trenlerde yeni seferlerle cuma, cumartesi ve pazar günleri 966 kişilik kapasite artışı sağlanmış olacak. 27 Nisan 2023'te hizmete verilen Ankara ile Sivas arasında işleyen hızlı trenlerle bugüne kadar 264 bin yolcu seyahat etti."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Emine Erdoğan, BAE'de Kadınlar Genel Birliğini ziyaret etti
Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı
AnadoluJet'in Ankara-Londra seferleri başladı

Benzer haberler

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda sefer sayısı artırılıyor

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda sefer sayısı artırılıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet