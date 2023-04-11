Dolar
19.29
Euro
21.04
Altın
2,000.80
ETH/USDT
1,915.40
BTC/USDT
30,052.00
BIST 100
5,108.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Gündem

Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı yarın açılacak

Üç istasyondan oluşan hat ile başkentliler Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız gidebilecek. Metro hattında yeni yapılan ve 600 bin yolcu kapasiteli Gar İstasyonu aracılığıyla yolcular, Hızlı Tren Garı'na, Başkentray’a ve Ankaray'a aktarma yapabilecek.

Merve Özlem Çakır  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı yarın açılacak Fotoğraf: İsmail Kaplan - AA

Ankara

Ankara metro hattında kilit noktası olan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı yarın açılacak.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Ankara'da raylı sistem ağını genişletmek ve bağlantı noktalarını artırmak amacıyla işe koyulan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nı yarın devreye alıyor.

Bir süredir testlerin yapıldığı hattın açılış töreni için yeni yapılan istasyonda son hazırlıklar yapılıyor.

Proje kapsamında, Gar, Adliye ve Kızılay olmak üzere 3 istasyondan oluşan hat sayesinde başkentliler Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız gidebilecek.

Metro hattında yeni inşa edilen ve 600 bin yolcu kapasiteli Gar İstasyonu aracılığıyla yolcular, Ankara YHT Garı'na, Başkentray’a ve Ankaray'a aktarma yapabilecek.

İkinci istasyon olan Adliye İstasyonu aracılığıyla da Başkentray'a aktarma sağlanabilecek.

Son istasyon Kızılay'dan Batıkent, Çayyolu ve Ankaray metro hatlarına geçiş mümkün olacak.

379 milyon avro tasarruf sağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, daha önceki incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, 3,3 kilometrelik hattın yapımında toplam 7 bin 295 metre tünel imalatı yapıldığını, 14 bin 590 metre ray döşendiğini belirtmişti.

Karaismailoğlu, metro hattının işletmeye açılmasıyla 35 yıllık süreçte, kara yolu işletmesinden 104 milyon avro, kaza maliyetlerinden 42,7 milyon avro, zamandan 123,9 milyon avro, çevresel kirlilikten 108,4 milyon avro olmak üzere toplam 379 milyon avro tasarruf sağlanmasının öngörüldüğünü kaydetmişti.

Metro aracı sayısı 4 katına çıkarıldı

Türkiye genelinde 12 ilde toplam 852,9 kilometre şehir içi raylı sistem hattı işletiliyor. Bunun 353,6 kilometresi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca gerçekleştirildi.

Şu an Bakanlık tarafından yapımı devam eden 11 projede toplam 96,9 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatı bulunuyor.

Ankara'nın 23 kilometrelik raylı sistem hattına ilave olarak 41,2 kilometre uzunluğundaki 16,6 kilometrelik Kızılay-Çayyolu Metrosu (M2), 15,4 kilometrelik Batıkent-Sincan Metrosu (M3), 9,2 kilometrelik Ankara Keçiören-AKM Metrosu (M4) Bakanlık tarafından yapılarak toplam hat uzunluğu 64,2 kilometreye çıkarıldı.

Açılışı yapılacak AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı ile birlikte Bakanlık tarafından Ankara'ya toplam 44,5 kilometre metro hattı kazandırılmış olacak.

Ayrıca söz konusu metroların inşasının yanı sıra bu hatlarda hizmet vermek üzere mevcut 108 araca ilave 324 adet yeni nesil ve yüzde 51 yerlilik oranı ile metro araç alım işi Bakanlıkça yapıldı.

Mevcutta bulunan metro araçları depolama ve bakım merkezi ek bina ve parklanma alanlarıyla büyütülerek kapasitesi artırıldı ve ayrıca Çayyolu bölgesinde ilave yeni bir depolama ve bakım merkezi daha Bakanlık tarafından tesis edildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kabine üyeleri, Ankara Spor Salonu'na Togg ile geldi
Eski eşiyle yaşamadığını ispatlayan kadın yetim aylığı almaya devam edecek
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 61 mahallede yapılıyor
HDP kapatma davasında, esas hakkındaki raporu hazırlaması için dosya raportöre gönderilecek
Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı yarın açılacak

Benzer haberler

Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı yarın açılacak

Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı yarın açılacak

Karaismailoğlu: Bakanlık olarak İstanbul'un ihtiyaçlarını, eksiklerini tamamlıyoruz

Türkiye'nin mega projeleri açılış için gün sayıyor

Azerbaycan'a yapılan uluslararası taşımalarda tarihi adım

Azerbaycan'a yapılan uluslararası taşımalarda tarihi adım
Bakan Karaismailoğlu, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın yakında açılacağını bildirdi

Bakan Karaismailoğlu, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın yakında açılacağını bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet