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Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bolu ve Karabük'te yarın kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bolu ve Karabük için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Fırat Taşdemir  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bolu ve Karabük'te yarın kuvvetli sağanak bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bolu ve Karabük'te yarın etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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