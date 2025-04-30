Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bolu ve Karabük'te yarın kuvvetli sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bolu ve Karabük için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bolu ve Karabük'te yarın etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.
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