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Ankara Emniyetinden "çocuk kaçırma girişimi" paylaşımlarına ilişkin açıklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında yapılan "servis arızası" gibi bahanelerle çocuk kaçırma girişimi yapıldığı yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 02.12.2023 - Güncelleme : 02.12.2023
Ankara Emniyetinden "çocuk kaçırma girişimi" paylaşımlarına ilişkin açıklama

Ankara

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında, Ankara ile farklı illerde "servis arızası" gibi bahanelerle çocuk kaçırma girişimi meydana geldiği yönünde paylaşımlar yapıldığı hatırlatıldı.

Konuya ilişkin titiz çalışmalar yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"29 Kasım tarihinde Çankaya ilçemizde meydana gelen bir olayla ilgili detaylı ve titizlikle yapılan çalışmalar neticesinde ve ailelerin ifadelerinde konunun bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı anlaşılmıştır. Toplumda infial yaratmaya yönelik bu tür gerçek dışı paylaşımlara itibar edilmemesi kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Ankara Emniyetinden "çocuk kaçırma girişimi" paylaşımlarına ilişkin açıklama
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