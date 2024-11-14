Dolar
34.35
Euro
36.35
Altın
2,558.29
ETH/USDT
3,228.00
BTC/USDT
90,079.00
BIST 100
9,300.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından ABB'nin konser harcamalarına ilişkin soruşturma izni talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddiaları soruşturma için İçişleri Bakanlığına müzekkere yazıldı.

Cemil Murat Budak, Merve Yıldızalp  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından ABB'nin konser harcamalarına ilişkin soruşturma izni talebi

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Başsavcılık ABB'nin konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialar üzerine, gerekli inceleme için İçişleri Bakanlığı Teftiş Kuruluna müzekkere yazdı.

Teftiş Kurulunun incelemesi neticesinde 4483 sayılı kanun kapsamında soruşturma izni verilirse başsavcılığın adli soruşturma başlatacağı öğrenildi.

ABB Başkanı Yavaş'tan açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yavaş açıklamasında, şunları kaydetti:

"11 Kasım tarihinde konuyla ilgili basına açıklama yaptığım gün İçişleri Bakanlığı tarafından 2 mülkiye müfettişi konuyu incelemek üzere gönderilmiştir. Bu inceleme halen devam etmektedir. Yeni bir durum söz konusu değildir. Hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur. Sözümüzün arkasındayız suçu olan varsa cezasını çekecektir. Aynı davranışı tüm kamu ve belediyelerden de bekliyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Başsavcılıktan, usulsüz harcama iddialarına ilişkin İBB hakkında soruşturma
Türkiye ve dünya gündemi
Enerjide acele kamulaştırma kararları
Yenikapı metro istasyonunda çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından ABB'nin konser harcamalarına ilişkin soruşturma izni talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından ABB'nin konser harcamalarına ilişkin soruşturma izni talebi

Ankara'da sahte tapu ve tehditle dolandırıcılık yapan 8 şüpheli gözaltına alındı

Aktivist Eygi'nin İsrail askerlerince katledilmesine ilişkin ifade veren Avustralyalı tanık, AA'ya konuştu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet