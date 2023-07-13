Anayasa Mahkemesi, "e-ticaret kanunu"nun bazı hükümlerinin iptali istemini reddetti
Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda "e-ticaret kanunu olarak bilinen kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini reddetti.
Ankara
Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündemine 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da bazı değişiklikler yapan 7416 sayılı kanunun bazı hükümlerinin iptali istemli CHP'nin başvurusunu aldı.
Başvuruyu inceleyen Genel Kurul, iptal isteminin reddine hükmetti.
İptali istenen maddeler arasında, elektronik ticaret aracısı hizmet sağlayıcının yükümlülükleri ile elektronik ticaret lisansına ilişkin hükümler bulunuyordu.
Anayasa Mahkemesinin kararının gerekçesi daha sonra yazılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.