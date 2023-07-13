Dolar
26.07
Euro
29.26
Altın
1,960.30
ETH/USDT
1,988.10
BTC/USDT
31,090.00
BIST 100
6,368.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Anayasa Mahkemesi, "e-ticaret kanunu"nun bazı hükümlerinin iptali istemini reddetti

Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda "e-ticaret kanunu olarak bilinen kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini reddetti.

İsmet Karakaş  | 13.07.2023 - Güncelleme : 13.07.2023
Anayasa Mahkemesi, "e-ticaret kanunu"nun bazı hükümlerinin iptali istemini reddetti

Ankara

Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündemine 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da bazı değişiklikler yapan 7416 sayılı kanunun bazı hükümlerinin iptali istemli CHP'nin başvurusunu aldı.

Başvuruyu inceleyen Genel Kurul, iptal isteminin reddine hükmetti.

İptali istenen maddeler arasında, elektronik ticaret aracısı hizmet sağlayıcının yükümlülükleri ile elektronik ticaret lisansına ilişkin hükümler bulunuyordu.

Anayasa Mahkemesinin kararının gerekçesi daha sonra yazılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üsküdar'da 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan sergi açıldı
Anayasa Mahkemesi, "e-ticaret kanunu"nun bazı hükümlerinin iptali istemini reddetti
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta imar çalışmaları sürüyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Stockholm'de "15 Temmuz Türkiye'nin Demokrasi Zaferi" paneli
Yargıtay, Can Atalay'ın tahliyesi ve yargılamanın durması istemini reddetti

Benzer haberler

Anayasa Mahkemesi, "e-ticaret kanunu"nun bazı hükümlerinin iptali istemini reddetti

Anayasa Mahkemesi, "e-ticaret kanunu"nun bazı hükümlerinin iptali istemini reddetti

Anayasa Mahkemesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptaline karar verdi

Anayasa Mahkemesinin 7 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de

Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin iptal istemi hakkında AYM'de sözlü açıklama yarın yapılacak

Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin iptal istemi hakkında AYM'de sözlü açıklama yarın yapılacak
ABD Anayasa Mahkemesi, çalışanların dini taleplerinin gözetilmesinin önünü açtı

ABD Anayasa Mahkemesi, çalışanların dini taleplerinin gözetilmesinin önünü açtı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet