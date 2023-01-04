Dolar
18.74
Euro
19.90
Altın
1,858.52
ETH/USDT
1,249.80
BTC/USDT
16,833.00
BIST 100
5,593.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’da “Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu İl Temsilcileri Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde montaj çalışması yapılacak

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya ile Sapanca Kavşağı arasında trafik akışının, enerji nakil havai hatlarının montaj çalışmaları nedeniyle 5-6 Ocak'ta 00.00-05.00'te kısa aralıklarla kontrollü durdurulacağı bildirildi.

Uğur Subaşı   | 04.01.2023
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde montaj çalışması yapılacak

Sakarya

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, otoyolun Sakarya ile Sapanca kavşağı arasında enerji nakil havai hatlarının otoyol üzerinden geçişi için TEİAŞ ekiplerince montaj çalışmaları yürütüleceği belirtildi.

Bu gece (salıyı çarşambaya bağlayan gece) 00.00-05.00'te başlayan çalışmaların 5 Ocak'ta (çarşambayı perşembeye bağlayan gece) ve 6 Ocak'ta (perşembeyi cumaya bağlayan gece) aynı saatlerde devam edeceği aktarılan açıklamada, "Söz konusu enerji nakil havai hatlarının montaj çalışmaları esnasında, otoyol üzerindeki trafik, iki yönlü olarak 10 dakikalık kontrollü kesintiler halinde trafiğe kapatılacaktır." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstinaf, Şebnem Korur Fincancı'nın Cumhurbaşkanına hakaret cezasını uygun buldu
Bakan Bozdağ: Hiç kimse yargı görevini yapan hakim ile savcıyı tehdit edemez
Ankara'da ekmek 10 Ocak'tan itibaren 5 lira olacak
Milli Savunma Bakanı Akar: Suriye'nin kuzeyinde Rusya ile ortak devriyeleri geliştirebiliriz
Polis memuru Fethi Sekin, şehadetinin 6. yılında anılıyor

Benzer haberler

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde montaj çalışması yapılacak

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde montaj çalışması yapılacak

Kaçakçıların naftalinli ve parfümlü zula yöntemi "Asır'ın hassas burnundan kaçmadı

Anadolu Otoyolu'nda yoğun sis etkili oluyor

Bolu Dağı Tüneli'nden geçen yıl 12,3 milyon araç geçti

Bolu Dağı Tüneli'nden geçen yıl 12,3 milyon araç geçti
Bolu Dağı ve Sakarya'da sis görüş mesafesini düşürdü

Bolu Dağı ve Sakarya'da sis görüş mesafesini düşürdü
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet