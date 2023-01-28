Dolar
18.81
Euro
20.44
Altın
1,928.79
ETH/USDT
1,596.90
BTC/USDT
23,052.00
BIST 100
5,191.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, işçi servisi ile 2 tır ve kamyonetin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kadir Yıldız, İbrahim Aktaş   | 28.01.2023
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı Fotoğraf: Kadir Yıldız/AA

Kocaeli

Otoyolun İstanbul istikameti Kapantepe Viyadüğü mevkisinde, işçileri taşıyan servis otobüsü, 2 tır ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otobüs, bariyere çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada otobüste bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İlaç yüklü tırdaki malzemeler yola saçılırken, İstanbul istikametine ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Antalya'da fırtına ve yağışın izleri siliniyor
Türkiye'den Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün üçüncü raporuna ilişkin açıklama
Meteorolojiden denizde fırtına uyarısı
Soğuk hava ve karın etkili olduğu Ardahan'da vatandaşlar güvercinleri besledi

Benzer haberler

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Nevşehir'de devrilen işçi servisindeki 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Fatih'te İETT otobüsü yol kenarındaki ağaca çarptı

Bir dönem top koşturduğu takımın başkanlık koltuğuna oturdu

Bir dönem top koşturduğu takımın başkanlık koltuğuna oturdu
İzmir'de sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi

İzmir'de sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi
Kocaeli'de inşaat kazısında Bizans dönemine ait yapı kalıntısı bulundu

Kocaeli'de inşaat kazısında Bizans dönemine ait yapı kalıntısı bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet