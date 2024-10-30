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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde minibüs ile otobüsün çarpıştığı kaza, ulaşımın aksamasına neden oldu.

Şahin Oktay  | 30.10.2024 - Güncelleme : 30.10.2024
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde trafik kazası ulaşımı aksattı Fotoğraf: Şahin Oktay/AA

Kocaeli

Otoyolda İstanbul yönüne giden H.G. idaresindeki 34 GNN 600 plakalı otobüs, Körfez Kirazlıyalı mevkisinde aynı yönde seyreden K.A'nın kullandığı 41 P 1259 plakalı işçi taşıyan minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, ters yöne dönerek durdu.

Yaralananın olmadığı kaza hasara yol açtı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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