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Manisa'da, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor. Manisa'da, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangın havadan görüntülendi.
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde bayram trafiği önlemleri alındı

Kurban Bayramı tatili süresince ulaşımda aksama yaşanmaması için trafik akışının dron ve kameralarla kontrol edileceği bölgede olası olumsuzluklara ekiplerce anında müdahale edilecek.

Mehmet Emin Gürbüz  | 22.06.2023 - Güncelleme : 22.06.2023
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde bayram trafiği önlemleri alındı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

"İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde Kurban Bayramı tatili süresince ulaşımda aksama yaşanmaması için önlemler alındı.

Karayolları, jandarma ve emniyet ekipleri, bayram trafiği yaşanması beklenen güzergahlarda hazırlıklarını tamamladı.

Bayram tatili süresince ulaşımda aksama yaşanmaması için trafik akışının dron ve kameralarla kontrol edileceği bölgede olası olumsuzluklara ekiplerce anında müdahale edilecek.

Bu arada, tatilini memleketinde ve tatil beldelerinde geçirmek için erken yola çıkanlar, Bolu Dağı Tüneli kesiminin Ankara istikametinde yer yer akıcı yoğunluk oluşturuyor. İstanbul yönünde ise ulaşım normal seyrinde ilerliyor.

Otoyolda meydana gelen hasarlı ve yaralamalı trafik kazalarına ise ekipler anında müdahalede bulunuyor.

"İl genelinde önlemler alındı"

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Başkomiser Ali Yılmaz, gazetecilere, Kurban Bayramı öncesinde il genelinde önemlerin alındığını söyledi.

Bolu genelinde 700 ekip ve 1400 personelle bayram süresince vatandaşların güvenli ve huzurlu seyahat etmesi için her türlü çalışmayı yaptıklarını vurgulayan Yılmaz, "Şu an itibarıyla hafiften bir trafik akışımız başladı. Hafta sonundan itibaren yoğun bir trafik bekliyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, trafik akışının dron ve kameralarla denetlendiğini dile getirerek, "Trafik kuralları ihlallerine karşı gerekli çalışmalar yapılıyor. Sürücülerimizden her iki saatte bir dinlenmelerini, kendilerini yorgun hissettiklerinde mola vermelerini, seyahat planlamalarını yapmalarını istiyoruz." dedi.

Sürücülere araç bakımı konusunda da uyarılarda bulunan Yılmaz, denetimler sayesinde geçen yıllara oranla trafik kazası sayının yüzde 20 düştüğünü kaydetti.

Yılmaz, radarla hız kontrollerinin yapılacağını ifade ederek, otoyolda yol kenarında mola verenlere cezai işlem uygulanacağını sözlerine ekledi.

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