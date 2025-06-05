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Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili hareketliliği yaşanıyor

Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Düzce ve Sakarya kesiminde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler yoğunluğa neden oluyor.

Mehmet Emin Gürbüz, Göksel Cüneyt İğde, Emre Ayvaz, Burak Uçar, Cem Ali Kuş  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili hareketliliği yaşanıyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin otoyoldan geçişleri devam ediyor.

Sürücülerin gidecekleri yerlere seyahat etmesi, otoyolun Bolu geçişi Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Köroğlu rampası ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında akıcı yoğunluk oluşturuyor.

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Yoğunluk nedeniyle araçlar zaman zaman düşük hızda ilerliyor. Otoyolun İstanbul yönünde ise ulaşım normal akışında sağlanıyor.

D-100 kara yolunda da Ankara yönünde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Otoyolun Düzce kesiminde ise Kaynaşlı gişeleri, Üçköprü, Asar ve viyadükler mevkilerinde araç yoğunluğu görülüyor.

Sakarya'da ise Kuzey Marmara Otoyolu'nun sona erdiği, Anadolu Otoyolu'na bağlantı sağlanan Akyazı bölgesinde araç sayısında artış gözleniyor.

Otoyol jandarması, güzergahlarda ulaşımın aksamaması için denetimlerini sürdürüyor.

Karayolları ekipleri ile otoyol jandarması, güzergahlarda ulaşımın aksamaması için sürücülere trafik işaretleriyle uyarıda bulunuyor.

Öte yandan Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde ulaşım normal akışında ilerlerken, İstanbul-İzmir Otoyolu üzerindeki Osmangazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk oluşmaya başladı.

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Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili hareketliliği yaşanıyor

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