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Anadolu Otoyolu’ndaki çalışma nedeniyle D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde yoğunluk yaşanıyor

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi İstanbul yönünün çalışma için ulaşıma kapatılması nedeniyle D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde trafik yoğun seyrediyor.

Ömer Ürer, Zafer Göder  | 04.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
Anadolu Otoyolu’ndaki çalışma nedeniyle D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde yoğunluk yaşanıyor

Bolu

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli geçişinde heyelan riskini önlemek amacıyla tünelin 67 metre uzatılması ve viyadüklerde bakım onarım için 31 Temmuz’da başlatılan çalışmalar sürüyor.

Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilen araçlar sebebiyle Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak, Karanlıkdere, Kaynaşlı kesimlerinde araç yoğunluğu oluşuyor.

Trafiğe girmemek için otoyoldan daha erken çıkan sürücüler, Bolu kent merkezi, Gölköy Kavşağı, Yumrukaya Kavşağı kesimlerinde de sıkışıklığa neden oluyor.

Kara yolunun Kaynaşlı Gişeleri’nden otoyola giren araçlar ise yollarına sorunsuz şekilde devam ediyor.

Zaman zaman arıza yapan araçlar ya da yaşanan hasarlı trafik kazaları nedeniyle durma noktasına gelen ulaşım, ekiplerin müdahalesiyle normale dönüyor.

Karayolları ve polis ekipleri, güzergahtaki belirli noktalarda hazır bekletiliyor.

Ekipler, sürücülere hatalı sollama yapmamaları, takip mesafesine uymaları ve uzun süre araç kullanmamaları uyarısında bulunuyor.

Ailesiyle Rize'den İstanbul'a giden Ahmet Hamdi Yılmaz, "Normalde otoyolu sürekli kullanıyoruz ama çalışma nedeniyle bu yola girdik. Burada yoğunluk var ve yavaşladık." dedi.

Giresun'dan İstanbul'a giden Aydın Yılmaz da yolda yoğun trafik olduğunu belirterek, "Bayağı yavaş ilerliyor. Büyük ihtimalle hafta sonu olması dolayısı ile memleketine gidenler, tatile gidenlerin dönüşünden dolayı kalabalık." ifadesini kullandı.

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