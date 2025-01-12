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Amasya'da sondaj çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti

Amasya'da sondaj çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

Cihan Okur, Umut Yeşilyurt  | 12.01.2025 - Güncelleme : 12.01.2025
Amasya'da sondaj çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti

Amasya



Merkeze bağlı Uygur köyünde, su kuyusu yapımı için yürütülen sondaj çalışması sırasında göçük meydana geldi.

İşçilerden Sezgin Eser ve Aytekin Er toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

Köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine, toprak altında kalan 2 işçinin kurtarılması için bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Ekipler hayatını kaybeden işçilerin cesetlerine ulaşmak için çalışmalara devam ediyor.

Amasya Valisi Önder Bakan, olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Bakan, çok üzgün olduklarını ifade ederek, "Şu an 2 işçimiz de maalesef hayatlarını kaybettiler, onları çıkarma çalışmalarımız devam ediyor. Ailelerine, köylülerine ve tüm ilimize başsağlığı diliyorum." dedi.


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