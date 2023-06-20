Amasya'da otomobilin bariyerlerde sürüklenme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
Amasya'da bir otomobilin bariyerlerin üzerine çıkarak, iki teker üzerinde metrelerce sürüklenme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Amasya
Burak Eraslan'ın kullandığı 34 CEN 102 plakalı otomobil, Taşova-Amasya kara yolunun Akdağ Tüneli çıkışında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahriyelerin üzerine çıktı.
Otomobil iki tekeri bariyerlerin üzerinde metrelerce gittikten sonra durabildi.
Kaza anı tünelin güvenlik kamerasınca kaydedildi.