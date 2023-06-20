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Amasya'da otomobilin bariyerlerde sürüklenme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Amasya'da bir otomobilin bariyerlerin üzerine çıkarak, iki teker üzerinde metrelerce sürüklenme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Cihan Okur  | 20.06.2023 - Güncelleme : 20.06.2023
Amasya'da otomobilin bariyerlerde sürüklenme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi Fotoğraf: Umut Yeşilyurt/AA

Amasya

Burak Eraslan'ın kullandığı 34 CEN 102 plakalı otomobil, Taşova-Amasya kara yolunun Akdağ Tüneli çıkışında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahriyelerin üzerine çıktı.

Otomobil iki tekeri bariyerlerin üzerinde metrelerce gittikten sonra durabildi.

Kaza anı tünelin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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