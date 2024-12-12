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Amasya'da maden ocağında göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Amasya'nın Suluova ilçesinde, maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi kurtarıldı.

Cihan Okur, Murat Arslan  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
Amasya'da maden ocağında göçük altında kalan işçi kurtarıldı Fotoğraf: Murat Arslan/AA

Amasya

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ilçedeki özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte maden işçisi Özgür Söylemez toprak altında kaldı.

İşçinin kurtarılması amacıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarılan Söylemez, ambulansla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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