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Amasya'da baraj gölünde aynı aileden 5 kişi boğularak hayatını kaybetti

Amasya'nın Suluova ilçesinde, girdikleri baraj gölünde kaybolan aynı aileden 5 kişinin cesedi bulundu.

Cihan Okur   | 18.07.2021
Amasya'da baraj gölünde aynı aileden 5 kişi boğularak hayatını kaybetti

Amasya

Çocuklarının Suluova Derinöz Baraj Gölü'ne düştüğünü gören aile üyelerinden 4'ü suya girdi.

Tüm aile üyelerinin suda gözden kaybolduğunu gören çevredekiler, güvenlik güçlerine haber verdi.

Baraj gölüne gönderilen AFAD ve Amasya Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, suda kaybolan 5 kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Çalışma sonucu önce Elif ve Sultan Cenikli, bir süre sonra da Emrullah, Havvanur ve Levent Cenikli'nin cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, üzücü bir durum yaşadıklarını belirterek, "Saat 16.30 sularında Levent Cenikli isimli çocuğumuzun suya düşmesiyle akabinde aile fertlerinden 4 kişi de suya giriyor. Sonra da 5 boğulma olayı gerçekleşti." dedi.


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