Euro
10.07
Dolar
8.53
BIST 100
1,447.64
Altın
1,777.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ordu’da etkili olan şiddetli yağış sonrası Fatsa ilçesinde Karadeniz sahil yolu Trabzon yönünde ulaşıma kapandı
logo
Gündem

Altındağ’daki olaylarla ilgili gözaltına alınanların sayısı 148’e çıktı

Altındağ'daki olaylarla ilgili gözaltına alınanların sayısı 148'e yükselirken, yakalananlardan 66'sının gasp, kasten yaralama, mala zarar verme, uyuşturucu madde imali ve hırsızlık gibi suçlardan kaydının bulunduğu belirtildi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 13.08.2021
Altındağ’daki olaylarla ilgili gözaltına alınanların sayısı 148’e çıktı

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ ilçesinde 10 Ağustos'ta bir kişinin öldürülmesinin ardından bölgede alınan önleyici tedbirler sonucu güvenlik güçlerinin ikazlarına uymayan, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 72 kişinin daha gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün yakalanan 72 kişiden 29'u hakkında idari işlem uygulandığı, 43'üyle ilgili adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Yakalananlardan 28'inin gasp, kasten yaralama, mala zarar verme, uyuşturucu madde imali ve hırsızlık gibi suçlardan kaydının bulunduğu ifade edilen açıklamada, konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Daha önce 76 kişi gözaltına alınmıştı

Daha önce Ankara Emniyet Müdürlüğünce, Altındağ'daki olaylara karışan ve sosyal medyada provokatif paylaşım yapan 76 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 38'inin yağma, kasten yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan kaydının bulunduğu belirlenmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 21 bin 372 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 594 kişi hayatını kaybetti
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, organ nakli yaptırmış kişilere üçüncü doz Kovid-19 aşısı olmayı tavsiye etti
Nevşehir'deki 14 sivil toplum kuruluşundan ortak 'aşı yaptırın' çağrısı
Türkiye'de en az bir doz Kovid-19 aşısı olan 18 yaş ve üstü nüfusun ortalaması yüzde 70'i geçti

Benzer haberler

Altındağ’daki olaylarla ilgili gözaltına alınanların sayısı 148’e çıktı

Altındağ’daki olaylarla ilgili gözaltına alınanların sayısı 148’e çıktı

Adalet Bakanı Gül, Altındağ'da hayatını kaybeden Emirhan Yalçın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Ankara'daki bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Emirhan Yalçın'ın babasından Altındağ'daki olaylara karşı birlik çağrısı

Altındağ'daki olaylara karışan ve sosyal medyada provokatif paylaşım yapan 76 kişi gözaltına alındı

Altındağ'daki olaylara karışan ve sosyal medyada provokatif paylaşım yapan 76 kişi gözaltına alındı
Ankara Valiliği: Altındağ ilçemizdeki olaylar an itibarıyla sona ermiştir

Ankara Valiliği: Altındağ ilçemizdeki olaylar an itibarıyla sona ermiştir
Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen zanlı savcının itirazı üzerine tutuklandı

Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen zanlı savcının itirazı üzerine tutuklandı