Dolar
36.29
Euro
37.85
Altın
2,929.75
ETH/USDT
2,714.90
BTC/USDT
95,825.00
BIST 100
9,763.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler, Ankara'da anıldı

Almanya'nın Hanau kentindeki terör saldırısında hayatını kaybedenler, "Boş Çerçeve" oyunu ve fotoğraf sergisiyle anıldı.

Gökhan Çeliker  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler, Ankara'da anıldı Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu/AA

Ankara

Ankara'da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Tiyatro Frankfurt işbirliğiyle Akün Sahnesi'nde "Boş Çerçeve" adlı oyunun gösterimi yapıldı, terör saldırısına ilişkin fotoğraflar sergilendi.

YTB Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus, saldırının üzerinden 5 yıl geçtiğini hatırlatarak, ırkçı saldırıya ilişkin detayları anımsattı.

YTB olarak ırkçı saldırıların unutulmaması için ciddi çalışmalar yaptıklarını belirten Turus, dünyanın dört bir yanındaki Türk vatandaşları ve diğer grupların ırkçı saldırılara maruz kalmaması için mücadele ettiklerini söyledi.

Turus, bu konuda hukuki ve farkındalık alanlarında destek verdiklerini belirterek, bu faaliyetlerin amacının ırkçı saldırıların bir daha yaşanmamasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Hanau'daki ırkçı terör saldırısı

Tobias Rathjen tarafından 19 Şubat 2020'de, şehir merkezindeki iki kafeye yönelik ırkçı terör saldırısı düzenlenmiş, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin saldırının ardında yaptığı operasyonda, 43 yaşındaki Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evlerinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Rathjen'in avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Dönemin Başbakanı Angela Merkel saldırıyla ilgili "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." ifadelerini kullanmıştı.

Federal Savcılık tarafından Aralık 2021'de yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında, başka kişilerin suç ortağı, azmettirici veya yardımcı olduğuna ya da failin bir sırdaşı bulunduğuna dair yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa Deniz Otobüslerinde sefer iptalleri
Sancaktepe'de karlı yolda kayan araç, çocuğu sürükledi
Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler, Ankara'da anıldı
Rekabet Kurulundan yerinde incelemeyi engelleyen BİM'e 1,3 milyar liralık ceza
Kars’ta kar nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma kapatıldı

Benzer haberler

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler, Ankara'da anıldı

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler, Ankara'da anıldı

Almanya'nın Hanau kentinde Türkleri de hedef alan ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

YTB heyetinden Bayırbucak Türkmen bölgesine ziyaret

Almanya'da Türkleri de hedef alan ırkçı Hanau saldırısının üstünden 5 yıl geçti

Almanya'da Türkleri de hedef alan ırkçı Hanau saldırısının üstünden 5 yıl geçti
"Boş Çerçeve" tiyatro oyunu Ankara ve İstanbul'da izleyiciyle buluşacak

"Boş Çerçeve" tiyatro oyunu Ankara ve İstanbul'da izleyiciyle buluşacak
Fiorentinalı Kean'a sosyal medyada ırkçı hakaretlerde bulunuldu

Fiorentinalı Kean'a sosyal medyada ırkçı hakaretlerde bulunuldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet