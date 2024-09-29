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Almanya'da ikamet izni olmayanların Türkiye'ye gönderileceği iddiaları yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Almanya'da yasal ikamet izni olmayanların Türkiye'ye gönderileceği iddialarını yalanladı.

Mehmet Tosun  | 29.09.2024 - Güncelleme : 29.09.2024
Almanya'da ikamet izni olmayanların Türkiye'ye gönderileceği iddiaları yalanlandı

Ankara

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, Alman basınında, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Almanya ile sığınmacı/mülteci anlaşması yapıldı, 200 sığınmacı Türkiye'ye gönderildi" iddialarının doğru olmadığı belirtildi.

Alman basınında, "Almanya ile Türkiye'nin anlaşmaya vardığı, bu anlaşma kapsamında yasal ikamet izni olmayan 13 bin 500 Türk vatandaşının Türkiye'ye gönderilebileceği" şeklinde yanıltıcı haberlerin servis edildiği hatırlatılan açıklamada, bu iddiaların Dışişleri Bakanlığı ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezince yalanlandığı aktarıldı.

İddiaya dayanak gösterilen haberlerde, "yabancı sığınmacıların Türkiye'ye gönderilmesine" ilişkin bir iddia yer almamasına rağmen, bazı çevrelerin "yabancı sığınmacı/mültecilerin Türkiye'ye gönderileceği" yönünde bir manipülasyon kampanyası başlattığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye ile Almanya arasında 'yasal ikamet hakkı olmayan Türk vatandaşlarının' iddia edildiği gibi toplu bir şekilde gönderilmesine ilişkin bir anlaşma yapılması kesinlikle söz konusu değil. Halihazırda var olan anlaşmalar kapsamında yasal oturma izni olmayan Türk vatandaşları, Almanya'da hukuki çerçevede tüm haklarını kullandıktan sonra (itiraz süreçleri ve benzeri) Türk Dışişleri yetkililerinin de onayıyla ferdi olarak kabul edilebilmektedir. Yasal oturma hakkı bulunmayan üçüncü ülke (Suriye, Afganistan ve benzeri) vatandaşlarının, toplu veya ferdi olduğuna bakılmaksızın hiçbir şekilde Türkiye'ye gönderilmesinin kabul edilmesi de kesinlikle söz konusu değildir. Ayrıca, '200 sığınmacı Türkiye'ye gönderildi' iddiasıyla paylaşılan görüntülerin, FETÖ'nün propaganda hesapları tarafından kurgulanıp servis edildiği belirlenmiştir."

Frankfurt-Hahn Havaalanı'nda kaydedildiği tespit edilen görüntülerde, yolcuların bindiği hava yolu şirketinin, yakın tarihte Almanya'dan Türkiye'ye uçuşu bulunmadığının vurgulandığı açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar edilmemesi istendi.

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