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Almanya'da "Avrupa Aileler Günü ve Türk Kültür Festivali" düzenlenecek

Uluslararası Sivil Toplumu Destekleme ve Geliştirme Derneği (STD), 23 Aralık 2002-1 Ocak 2023 tarihlerinde, Almanya'nın Schwabisch Gmünd kentinde "Avrupa Aileler Günü ve Türk Kültür Festivali" düzenleyecek.

Ahmet Dursun   | 21.12.2022
Almanya'da "Avrupa Aileler Günü ve Türk Kültür Festivali" düzenlenecek

Ankara

STD'nin, Avrupa’da Türklerin yoğun yaşadığı kentlerde düzenlemeyi planladığı "Avrupa Aileler Günü ve Türk Kültür Festivali"nin ilk programı, Almanya'nın Schwabisch Gmünd kentindeki DİTİB Şehitler Merkez Camisi'nin fuar alanında yapılacak.

Türkiye’den yazarlar, sanatçılar ve zanaatkarlar ile animasyon ve çocuk tiyatrosu ekiplerinin katılacağı festivalde, Türk el sanatlarından seramik, çini, ağaç oymacılığı ve cam üflemenin yanı sıra Türk mutfağını tanıtan stantlar da açılacak.

Festival kapsamında düzenlenecek ve STD Başkanı Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, Doç. Dr. Hüseyin Aydın, Hayati İnanç, Saliha Erdim ve Mine İzgi'nin de aralarında bulunduğu Türk yazarların katılacağı kitap fuarında, Avrupa'da yaşayan Türklerin yazarlarla buluşması sağlanacak.

Yazarların imza günlerinin olacağı, söyleşilerin yapılacağı festivalde Boşnak sanatçı Zeyd Şoto, tasavvuf musikisi konseri verecek.

Ziyaretçiler festival boyunca Türk kültürünü farklı alanlarda izleme imkanı bulacak.

Festivalin etkinlik takvimine DİTİB Schwabisch Gmünd Derneğinin sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

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