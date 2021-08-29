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Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Türkiye, Kabil'deki tahliyelere önemli bir katkıda bulunuyor

Mehmet Şah Yılmaz   | 29.08.2021
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Türkiye, Kabil'deki tahliyelere önemli bir katkıda bulunuyor Fotoğraf: Cem Özdel - Anadolu Ajansı

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ortak basın toplantısı düzenledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye, (Kabil) havaalanındaki faaliyetleriyle (tahliyelere) önemli bir katkıda bulunuyor." dedi.

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Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Türkiye, Kabil'deki tahliyelere önemli bir katkıda bulunuyor