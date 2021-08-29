Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Türkiye, Kabil'deki tahliyelere önemli bir katkıda bulunuyor
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ortak basın toplantısı düzenledi.
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye, (Kabil) havaalanındaki faaliyetleriyle (tahliyelere) önemli bir katkıda bulunuyor." dedi.
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