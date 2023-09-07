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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Ankara’da Avrupa Birliği Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Aksaray'ın Kireçlik mevkisinde selde kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Aksaray'daki selde kaybolan bebek için arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Aksaray'da meydana gelen selde kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları 5'inci gününde de devam ediyor.

Zehra Melek Çat, Ağıt Erdi Ulukaya  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Aksaray'daki selde kaybolan bebek için arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Aksaray

AFAD, jandarma, polis, UMKE ve gönüllü ekipler, olayın yaşandığı bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Arama çalışmalarına eğitimli köpekler de destek veriyor. Asel bebeğin amcası ve dedesi de çalışmaları yakından takip ediyor.

Bölgedeki iki köprüde biriken ağaç kütleleri ve selin sürüdüğü atıklar, iş makineleriyle kaldırıldı. Regülatör bölgesi ve Melendiz Çayı'nda da Asel bebek su altı arama ekibince aranıyor.

Aksaray'ın Kireçlik mevkisinde 3 Eylül Pazar akşamı meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi kurtarılmış, kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

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Aksaray'daki selde kaybolan bebek için arama kurtarma çalışmaları sürüyor
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