Dolar
11.85
Euro
13.44
Altın
1,808.48
ETH/USDT
4,071.70
BTC/USDT
50,985.00
BIST 100
1,843.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Zonguldak‘ta “Sektör Buluşması” programında konuşuyor TURKOVAC Klinik çalışmalarından sorumlu, Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş, yerli aşı ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Aksaray'da öğrencisini döven öğretmen için hazırlanan iddianame kabul edildi

Aksaray'da, Şehit Salih Aksu Ortaokulunda öğrencisini darbeden öğretmen Ali Rıza Y. hakkında Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame kabul edildi.

Zekeriya Karadavut   | 24.12.2021
Aksaray'da öğrencisini döven öğretmen için hazırlanan iddianame kabul edildi

Aksaray

Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanık Ali Rıza Y. için "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama" suçundan üst hadden ceza verilmesi istendi.

İddianamede, ilgili kolluk birimince hazırlanan görüntü inceleme tutanağında Ali Rıza Y'nin, öğrencisi S.T.K'ye 9 kez tokat attığının belirtildiği bildirildi.

İddianamede ifadesine yer verilen öğrenci S.T.K, öğretmeninin "Sen niye bana küfür ettin?", kendisinin de "Ben küfür etmedim hocam." dediğini ancak sanık Ali Rıza Y'nin birden yüzüne 4-5 kez ya da daha fazla tokat attığını, kendisini darbeden öğretmeninden şikayetçi olduğunu beyan etti.

Sanık Ali Rıza Y. de ifadesinde Şehit Salih Aksu Ortaokulunda matematik öğretmeni olarak görev yaptığını, 14 Aralık'ta 5-B sınıfında derse girdiğini belirtti.

Derse başlamadan önce öğrencilerden birinin yanına gelerek öğrenci S.T.K'nin kendisi için "deli" dediğini ileri süren Ali Rıza Y, şöyle devam etti:

"Öğrencim S.T.K. bir hafta öncesinde de hakkımda 'Sınıfta sigara içtiğim, öğrencilere küfür ettiğim' yönünde söylentiler çıkarttı. Bu nedenle okul yönetimiyle aram bozuldu. Olay günü öğrenci S.T.K. ile öğrencilerin içerisinde değil de özel olarak bu yaptıklarının nedenini sormak için sınıfın dışına, koridorda konuşmak istedim. Birkaç kez mağdurun yüzüne tokat attım. Amacım mağdurun sürekli yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmesini engellemekti. Öğrenciye 'Sen benim hakkımda yalan yanlış şeyleri nasıl söylersin?' diye bağırdım. Bu esnada öğrencinin burnu kanadı."

Pişman olduğunu, aileden, okulundan ve diğer öğrencilerinden özür dilediğini belirten Ali Rıza Y, üzerine atılı suçlamaları bu haliyle kabul ettiğini kaydetti.

Sanık Ali Rıza Y, 25 Ocak 2022'de hakim karşısına çıkacak.

Öte yandan Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünce mağdur öğrenci S.T.K'ye destek verileceği, pedagog ve psikolojik destek sağlanması amacıyla da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden destek istendiği öğrenildi.

Olay

Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki Ortaköy Şehit Salih Aksu Ortaokulunda görevli matematik öğretmeni Ali Rıza Y'nin, öğrencisi S.T.K'yi darbettiği görüntüler, 22 Aralık'ta basına yansımış, aynı gün İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise 14 Aralık'taki olayla ilgili bilgi alınır alınmaz öğretmenin okulla ilişiğinin kesildiği, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada da 14 Aralık'ta başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli öğretmenin gözaltına alındığı, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol kararı uygulandığı bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yerli aşı TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya yapıldı
Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Kara'dan vatandaşlara TURKOVAC için destek çağrısı
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Surel: Hatırlatma dozlarımızı TURKOVAC ile olacağız
Çin'in Şian kentinde Kovid-19 karantina tedbirleri sürüyor
Yerli aşıyı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli, TURKOVAC ile ilgili son gelişmeleri anlattı

Benzer haberler

DİAYDER'e yönelik terör soruşturmasında 23 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

DİAYDER'e yönelik terör soruşturmasında 23 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Aksaray'da öğrencisini döven öğretmen için hazırlanan iddianame kabul edildi

Eskişehir'de sağlık çalışanını darbettiği öne sürülen hasta yakını tutuklandı

Van'da meslek lisesi dezenfektan ve mobilya üreterek 3,7 milyon lira ciroya ulaştı

Van'da meslek lisesi dezenfektan ve mobilya üreterek 3,7 milyon lira ciroya ulaştı
Aksaray'da öğrencisini darbeden öğretmen hakkında dava açıldı

Aksaray'da öğrencisini darbeden öğretmen hakkında dava açıldı
Temizlik malzemeleri üreten öğrenciler okullarına yıllık 4 milyon lira kazandırıyor

Temizlik malzemeleri üreten öğrenciler okullarına yıllık 4 milyon lira kazandırıyor