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Aksa Doğalgaz, deprem bölgesindeki 9 ilde kaçak tarama işlemlerinin sürdüğünü bildirdi

Aksa Doğalgaz, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen depreme ilişkin, şirketin dağıtım bölgeleri içinde yer alan 9 ilde doğal gaz kaçak tarama işlemlerinin sürdüğünü belirtti.

Ebru Şengül Cevrioğlu   | 06.02.2023
Aksa Doğalgaz, deprem bölgesindeki 9 ilde kaçak tarama işlemlerinin sürdüğünü bildirdi

Ankara

Şirketten yapılan açıklamada, bölgede kesintisiz ve güvenli gaz arzının sürdürülebilmesi için gerekli çalışmaların yürütüldüğü kaydedildi.

Deprem sonrasında Aksa Doğalgaz ekiplerinin, acil eylem planını devreye aldığı bilgisine yer verilen açıklamada, "54 adet şehir giriş istasyonu, 13 bin 569 kilometre boru hattı ve ekipmanlarından oluşan şebekenin ön kontrolleri tamamlamış, herhangi bir sorun tespit edilmemiştir. Detaylı tarama faaliyetlerine tüm cadde ve sokaklarda 7/24 devam edecek şekilde başlanmış olup, hasar gören veya yıkılan yapıların doğal gaz arzı önlem amaçlı kesilmektedir. Hasar gören yapılar dışında ise doğal gaz arzı kesintisiz olarak devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ), Kahramanmaraş-Gaziantep doğal gaz iletim hattında oluşan hasar nedeniyle Hatay'a bağlı Reyhanlı, Hassa, Kırıkhan ilçelerinde gaz akışını geçici olarak durdurduğu anımsatılarak, "Bölgemizdeki 26 bin 523 bina ve 106 bin 566 abonemizin gaz arzı etkilenmiş olup, gaz arzını en kısa sürede tekrar sağlamak üzere BOTAŞ ile koordinasyonlu çalışmalar sürdürülmektedir. Şirketimiz bu süreçte hastane ve bakımevleri başta olmak üzere kritik tesislere taşıma yöntemiyle CNG/LNG tedarik ederek gaz arzı sağlamak üzere çalışmalarına devam etmektedir. Hali hazırda doğal gazı kesik veya kesilecek olan binalara yeniden doğal gaz verme işlemi, iletim hattı onarımı ve gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra kontrollü olarak sağlanacaktır." denildi.

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