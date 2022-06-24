Dolar
17.36
Euro
18.27
Altın
1,823.59
ETH/USDT
1,140.20
BTC/USDT
21,006.00
BIST 100
2,543.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Akhisar'da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Nurullah Kalay   | 24.06.2022
Akhisar'da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Manisa

İlçe merkezinde pek çok bölgede çatılar uçtu, ağaçlar ve reklam panoları devrildi, elektrik kabloları koptu, park halindeki araçlarda hasar oluştu ve su baskınları yaşandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesinin ekipleri, yaşanan olumsuzluklara müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Kırkağaç, Gördes, Saruhanlı ve Gölmarmara ekipleri de çalışmalara destek amacıyla ilçeye sevk edildi.

Yollara savrulan ve trafiği engelleyen ağaçlar belediye ekiplerince kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu
Sağlık Bakanı Koca'dan Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklama: Son durum itibariyle yangından 29 kişi etkilendi
Bakanlar Soylu ve Kirişci Marmaris'te yangın sahasını gece havadan inceledi
Akhisar'da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz

Benzer haberler

Akhisar'da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Akhisar'da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Batı Akdeniz'de yarın için fırtına uyarısı

Manisa'da kazı çalışmasında meydana gelen göçükteki kişinin cenazesine ulaşıldı

Ankara'nın kuzeyi ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara'nın kuzeyi ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı
Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Çölüyle dizilere sahne olan Sazoba, ormanla kaplandı

Çölüyle dizilere sahne olan Sazoba, ormanla kaplandı