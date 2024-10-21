Dolar
34.26
Euro
37.21
Altın
2,737.43
ETH/USDT
2,682.20
BTC/USDT
67,857.00
BIST 100
8,751.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Akdeniz'in batısı ve Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı

Akdeniz'in batısı ve Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
Akdeniz'in batısı ve Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de rüzgarın, gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de de gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra batısında, akşam saatlerinden sonra doğusunda etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Öte yandan Doğu Karadeniz'de ise devam eden kuvvetli rüzgarın, gece saatlerinden itibaren doğusunda (Trabzon-Artvin) batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dilan Polat ve Sıla Doğu gözaltına alındı
MSB: Başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsterdik ki FETÖ elebaşı yaptıklarının hesabını versin, ömür boyu hapislerde çürüsün
Beşiktaş'ta 29 kişinin yangında öldüğü gece kulübünde keşif yapıldı
Gazi Kerime Akay: 15 Temmuz gazilerinin bugün bayram günüdür

Benzer haberler

Akdeniz'in batısı ve Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı

Akdeniz'in batısı ve Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı

Hava Kuvvetleri'nden Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu

Denizanaları hamsinin besin kaynaklarının azalmasına neden olabilir

Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem
Karadeniz'de olumsuz hava koşulları yüzünden bazı gemiler Sinop Limanı'na demirledi

Karadeniz'de olumsuz hava koşulları yüzünden bazı gemiler Sinop Limanı'na demirledi
Düzce'de sağanak ve fırtına etkili oldu

Düzce'de sağanak ve fırtına etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet